Ziekenhuis Rivierenland helpt patiënten met Digi-Taal Servicepunt

Voor wie niet goed kan lezen en schrijven, de Nederlandse taal niet goed machtig is of digitaal minder vaardig, gaan ICT-ontwikkelingen veel te snel. Dat zegt Huub Sanders, een van de twintig vrijwilligers die werkzaam is bij het onlangs geopende Digi-Taal Servicepunt in Ziekenhuis Rivierland in Tiel. In de zorg wordt steeds meer gebruikgemaakt van digitale toepassingen. Ziekenhuis Rivierenland vindt het daarom belangrijk om patiënten die nog niet zo digitaal vaardig zijn, te helpen.