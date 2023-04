Zoeken naar betekenisvol innoveren met burgers

Co-creëren met burgers in innovaties: een adagium waarvoor veel partijen de afgelopen jaren hebben gepleit. Onder meer gemeenten, Health~Holland en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) adviseren om burgers te laten meedenken, mee-onderzoeken en meedoen in co-creatie in innovaties in wijken. Denk aan innovaties om in te spelen op de grote uitdagingen van deze tijd: het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, de ontgroening van de samenleving, de energietransitie, de aanpak van pandemieën, et cetera. In het Livinglab-project It takes a village to grow old werken burgers verenigd in een burgerinitiatief, onderzoekers vanuit allerlei disciplines, architecten, AI-experts, kunstenaars en cliëntenorganisaties samen aan innovatie om nabuurschap in de wijk te vergroten (zie ook kader). Hoe gaat dit? Wat werkt en welke hobbels hebben we moeten overwinnen?