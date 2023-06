Datagedreven evalueren vanwoonzorgsensoren

Naar schatting telt Nederland in 2040 4,7 miljoen 65-plussers. Behalve door een toename van de vraag naar verpleeghuisplekken zal het personeelstekort in de zorg verder stijgen door de grote uitstroom en onvoldoende instroom van personeel. Om in de toekomst goede ouderenzorg te garanderen, moet de zorg anders worden georganiseerd en is digitalisering onontbeerlijk om de ouderzorg toegankelijk te houden.