De ideale digitale leider

Er start een pilot ‘spraak gestuurd rapporteren’ op haar locatie. Het is de eerste locatie die hiermee aan de slag gaat en ze is een beetje zenuwachtig. Niet omdat ze niet voorbereid is, maar omdat er best wat druk ligt op dit thema vanuit de RvB en het zorgkantoor. Ze heeft zelf aangeboden om de pilot te draaien en is vanaf dag één betrokken geweest bij de voorbereidingen. Ze heeft een ambassadeur zorgtechnologie ingezet en een digicoach vrijgespeeld. Twee collega’s van de werkvloer die de taal spreken en medewerkers gaan ondersteunen met de techniek en de bijbehorende digitale vaardigheden.