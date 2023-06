Deense GGZ-aanbieder innoveert met Nederlandse technologie

Denemarken is een koploper in Europa op het gebied van e-health voor (mentale) zorg. Al meer dan 10 jaar investeert de Deense overheid in de inzet van e-health-oplossingen, zoals behandeling op afstand. Het gaat hierbij niet om versplinterde initiatieven, maar om een centraal opgezette en uitgewerkte strategie1. Een hoeksteen hieronder is het Centre for Digital Psychiatry in de regio Zuid-Denemarken. Dit centrum bedient heel Denemarken met zorg op afstand, waarvoor het eigen modules ontwikkelt op basis van het platform van Minddistrict.