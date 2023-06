Lea draagt stokje over aan Diederik

Gedrevenheid, passie en tomeloze energie: deze woorden kenmerken de wijze waarop Lea Bouwmeester de afgelopen vijf jaar het voorzitterschap van de redactieraad van ICT&health heeft ingevuld. Haar devies hierbij was om mensen en partijen aan elkaar te verbinden, vanuit de overtuiging dat technologie een gamechanger is. Onder haar supervisie zijn inderdaad veel mensen, partijen én thema’s met elkaar verbonden: in het magazine, op onze events en in de praktijk.