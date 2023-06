Lectoraat ‘Technologie voor Gezondheid’ werkt aan toekomstbestendig maken zorg

Op 6 juni jongstleden hield dr. Maurice Magnée zijn installatierede als lector ‘Technologie voor Gezondheid’, met als titel ‘De Toekomst is Nu’. Vanuit zijn achtergrond als neuropsycholoog is zijn fascinatie ontstaan voor technologie. Na jarenlang als onderzoeker verbonden te zijn geweest aan het UMC Utrecht, maakte Magnée de overstap naar de HAN. Hij is ervan overtuigd dat praktijkgericht onderzoek echt impact heeft op maatschappelijke vraagstukken.