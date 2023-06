Ruimte maken voor hybride zorg

Op 5 juli organiseert MedicalPHIT een congres over hybride zorg. Niet zonder reden, want een van de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord is dat in de toekomst zeventig procent van de zorg hybride moet zijn – daar waar het kan. Om dat tot werkelijkheid te maken, moet nog heel wat gebeuren, stellen Hans Mekenkamp en Joris Arts. Mekenkamp is partner bij MedicalPHIT. Arts is bestuurder, toezichthouder en zorginnovatie-expert én een van de sprekers tijdens het congres.