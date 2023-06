Van aanbod- naar vraaggestuurde zorg

De klant is koning, hoor je nog vaak. Al is hij/zij dat al lang niet meer in het digitale tijdperk. Hoe verhoudt dit gezegde zich tot de situatie in de zorg? Is de client en/of patiënt regievoerder over het eigen zorg(pad)? En in hoeverre houdt de zorg rekening met de wensen van de patiënt? Wat kunnen we leren van de patiënt? Dankzij vraaggestuurde zorg ligt het laatste woord allang niet meer alleen bij de zorgverlener. Als cliënt denk je namelijk steeds vaker mee over de steun of begeleiding die je nodig hebt zowel in de spreek kamer als je online in je eigen huiskamer.