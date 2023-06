Zorgsector moet afrekenen met risico’s bij leveranciers

De kans dat een zorginstelling hinder ondervindt van een cyberincident bij een leverancier is groter dan dat een zorgorganisatie zelf direct wordt getroffen. Het levert risico’s op voor bijvoorbeeld de bevoorrading door ransomware-incidenten. Kwetsbaarheden in de beveiliging bij leveranciers van medische apparaten of IT-dienstverleners zijn bovendien riskant, omdat leveranciers soms toegang hebben tot de netwerken en systemen van zorginstellingen. Hoe zorg je ervoor dat de samenwerking met leveranciers veilig verloopt?