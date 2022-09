30 jaar master Advanced Health Informatics Practice: Terug- en vooruitblik op bruggen bouwen tussen zorg en ICT

De master Advanced Health Informatics Practice (AHIP) van hogeschool Inholland is een opleiding op het snijvlak van zorg, welzijn en ICT1. Komend studiejaar is het 30 jaar geleden dat de eerste studenten van de opleiding (of voorlopers) afstudeerden. Een mooi moment voor een rondje langs de velden! Met drie studenten en drie medewerkers uit drie decennia blikken we terug en vooruit.