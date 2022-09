Borg Eed van Hippocrates in het design van ICT

Op een terrasje in Rome en met mijn gedachten bij de prachtige oudheid, leg ik een leuk contact. Mijn gesprekspartner, werkzaam in de ICT en de muzieksector, blijkt jaren geleden de term DAO (Decentralized Autonomous organization) te hebben bedacht! Ik denk aan de prikkelende reacties op mijn vorige Data Driven Doctor-column over de Universal Space en dit bevestigt mijn ‘route’. Ik neem u mee in mijn vervolg-denkstap.