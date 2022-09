NEN begint ontwikkeling normen voor generieke functies Wegiz

Elektronische gegevensuitwisseling is een voorwaarde voor goede zorg. Dit voorkomt fouten en zorgt ervoor dat de zorgprofessional beschikt over actuele en historische patiëntgegevens, zodat deze de patiënt de best passende zorg kan bieden. De nieuwe wet op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat zorgprofessionals verplichten om gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft NEN gevraagd om als onafhankelijke partij samen met het zorgveld normen en certificatieschema’s te ontwikkelen voor de Wegiz. De eerste specifieke gegevensuitwisselingen die hiervoor worden aangewezen, zijn digitaal receptverkeer, beeldbeschikbaarheid en de uitwisseling van de basisgegevensset zorg (BgZ) tussen medisch specialisten.