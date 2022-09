Softwarerobot neemt zorgprofessionals repetitief werk uit handen

Inloggen op applicaties en systemen, bestanden en mappen verplaatsen, uitpakken, kopiëren, gegevens invoegen en formulieren invullen. Typisch van die steeds terugkerende klusjes waarmee zorgprofessionals te maken hebben maar die nu niet bepaald de reden zijn waarom ze voor het zorgvak gekozen hebben. Hoe mooi is het dan als er een robot is die zulke klusjes van ze kan overnemen. Geen fysieke robot die op de stoel van de zorgverlener gaat zitten, maar een softwarerobot. Dat is wat robotic process automation – ofwel RPA – is.