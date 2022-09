Turning Tables

Ik doe nogal wat. Ik vind nou eenmaal veel leuk en zeg ook graag ‘ja’. Zeker wanneer er een leuke uitdaging voorbijkomt waarmee ik anderen of een organisatie denk te kunnen helpen. Ja-zeggers (niet te verwarren met ja-knikkers!) hebben een leuker leven dan nee-zeggers, is mijn stellige (niet-onderzochte) overtuiging. Soms loop je daardoor wel tegen problemen aan. In casu: een ongewenste ‘stapeling van functies’. Oeps. Helemaal Zelf Veroorzaakt.