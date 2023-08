Digitale visite met ondersteuning van een slimme bril

In het Zorgcentrum Beek & Bos is tussen oktober 2022 en december 2022 geëxperimenteerd met de inzet van een slimme bril. Het experiment richtte zich op huisartsenzorg aan 25 bewoners van het zorgcentrum. De huisartsenpraktijk is in een naburig dorp gevestigd. Waar voorheen de huisarts een keer per week bij het zorgcentrum kwam voor afstemming met de Verpleegkundig Specialist in opleiding (Vios) en zorgprofessional en aansluitend een visite aan bewoners, werd nu de slimme bril ingezet in combinatie met Microsoft Teams.