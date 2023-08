GZ-Schakel verbindt door naar de juiste plek

Een centraal aanmeld- en consultatiepunt voor verwijzers, cliënten en professionals: dat is GZ-Schakel, een nieuwe dienst van GZ-Punt. De ambitie van GZ-Schakel is om mensen die ondersteuning en/of behandeling nodig hebben, snel en passend naar de juiste plek in het landschap van sociaal domein en geestelijke gezondheidszorg te begeleiden – het ‘ecosysteem’. Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van VIGO, zegt hierover: “VIGO onderschrijft deze ambitie en sluit daarom graag aan om van deze logistieke en inhoudelijke uitdaging een succes te maken. Wij maken tenslotte onderdeel uit van het ecosysteem, met onder andere Vincent van Gogh, Centiv, Viviq en GGZ Momentum.”