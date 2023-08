Technologie is nog te weinig doorgedrongen in de palliatieve zorg

Wie de diagnose krijgt dat er geen genezing meer mogelijk is, komt voor langere of kortere tijd in de palliatieve levensfase. Om de kwaliteit van leven in de laatste dagen, weken en vaak ook jaren, mogelijk te maken, is goede, passende palliatieve zorg van groot belang. Technologie kan daarin van grote toegevoegde waarde zijn. In Nederland is hierover nog te weinig bekend. Wel vindt er inmiddels een inventarisatie plaats van wat mogelijk én wenselijk is.