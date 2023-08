‘We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg!’

Wie dacht dat met het aannemen van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) het stof is neergedaald en alle betrokkenen op hun lauweren zijn gaan rusten, die heeft het mis. Wegiz is een kaderwet, wat betekent dat de wet gaandeweg wordt opgetuigd. Een beetje als een kerstboom, alleen dan niet met ballen maar met Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). En elke AMvB moet weer door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen. Eigenlijk is het traject dus net begonnen. Achter de schermen wordt er bij het ministerie van VWS, NEN en alle andere betrokkenen dan ook hard gewerkt. Aan AMvB’s, maar ook aan het ontwikkelen van normen én aan de organisatie van het NEN EGIZ congres op 14 september in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Tijd voor een rondje langs de velden.