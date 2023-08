Zorgdata delen? Daar kun je met je PET wel bij!

In het vorige artikel (ICT&health 3, juni 2023) over veilig delen van zorgdata werden Privacy Enhancing Technologies (PETs) geïntroduceerd. In dit tweede artikel gaan we in op nog enkele belangrijke methoden, welke tot deze categorie van databeschermende en decentrale technieken behoren. Voorts stippen we een aantal zorgprojecten aan waarbij de technologie worden ingezet.