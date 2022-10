100 procent nieuwsgierigheid als instrument

Na de zomervakantie is ons jongste dochter naar groep 3 gegaan. En daarmee gaat haar wereld weer een stuk verder open omdat ze leert lezen, schrijven, rekenen en zich daardoor meer bewust wordt van de wereld om haar heen. Tegelijk kan haar ongetemde nieuwsgierigheid, het stellen van vragen over alles en iedereen, worden ingeperkt: het schoolsysteem is primair gericht op het volgen van het lesprogramma van de meester of juf. Het volgt niet de nieuwsgierigheid van kinderen.