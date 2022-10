“Het is de hoogste tijd dat we vol gas geven om noodzakelijke veranderingen in te zetten binnen de zorg. De problemen die op ons af komen, zoals de door de vergrijzing toenemende zorgvraag in combinatie met de personeelskrapte, de alsmaar stijgende kosten maar ook de klimaatcrisis, vragen om een snelle, adequate aanpak. De inzet van hybride zorg, waarbij we fysieke zorg combineren met zinnige digitale zorg, is hierbij een hele belangrijke sleutel en tegelijkertijd een van de pijlers van waarde-gedreven zorg”, aldus Ale Houtsma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. CWZ mag zich koploper noemen op het gebied van digitale zinnige zorg. In deze coverstory van ICT&health geeft Houtsma zijn visie op de noodzaak van een regiobrede en zelfs landelijke samenwerking, in het belang van de toekomstbestendigheid van de zorg.