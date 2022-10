‘Alleen zo pakken we arbeidsmarkttekort aan’

Hoogwaardige access points, standaard Netflix op de cliëntenkamers en een gepersonaliseerd dashboard voor elke medewerker. De Brabantse ouderenzorgorganisatie Zorg in Oktober heeft haar IT-strategie en -beleid bijzonder goed op orde, terwijl er zes jaar geleden nog geen draadloos netwerk te bekennen was. Gedreven door de overtuiging dat techniek het arbeidsmarkttekort – mede – gaat oplossen, ging de organisatie vol voor innovatie. Verder kijkend dan de standaard opties en verder kijkend in de tijd.