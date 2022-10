Artificial Intelligence adviseert Amsterdam UMC bij ontslag IC-patiënt

Door algoritmes en software direct aan het bed van kritiek zieke patiënten in te zetten, worden medisch specialisten bij de Intensive Care-afdeling van Amsterdam UMC ondersteund bij belangrijke beslissingen over de behandeling. “Intensivisten staan dagelijks voor de belangrijke vraag: wanneer is het ideale moment om een patiënt te ontslaan. Door software in te zetten bij patiënten die in aanmerking komen voor ontslag, kunnen we de kans voorspellen op heropname of ongewenst overlijden binnen een week na dit ontslag. Zo kunnen we de vraag over het ideale ontslagmoment veel beter beantwoorden”, aldus Patrick, intensivist in het Amsterdam UMC.