Digitale zorg: een duizenddingendoekje?

Digitale zorg: het duizenddingendoekje waarmee we de personeelsschaarste, stijgende zorgkosten, duurzaamheids-vraagstukken en wachtlijsten te lijf gaan. Maar wat blijkt als we het ‘doekje’ na gebruik van de vloer afhalen en bekijken? In de meeste gevallen is er iets gebeurd met de originele vlek, maar komt de realiteit slechts zelden overeen met de verwachtingen die we hadden van ons gezamenlijke ‘poetswerk’.