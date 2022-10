Eenmalige registratie, meervoudig gebruik eenvoudig?

Het eerste deel van de kop bekt lekker en klinkt logisch. Niet steeds opnieuw overtypen van dezelfde gegevens, weg met dubbele Excel-lijstjes, met onnodige vinkjes en checkboxes in het EPD omdat er weer een kwaliteitsregistratie bij komt. Met details over zorg die uitgevraagd moeten voor aanlevering, terwijl die soms niet eens nodig zijn voor diagnose en behandeling. Om administratieve lasten te drukken en de zorg juist een beetje te ont-regelen, moeten we dit beter regelen. Ook om uiteindelijk goede, passende zorg aan iedereen te kunnen leveren wanneer dat nodig is, zonder dat ieder verhaal tien keer herhaald moet worden.