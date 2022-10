‘Elektronische gegevensuitwisseling móet er komen’

Op dinsdag 13 september 2022 vond het NEN-congres ‘Samen op weg met Wegiz’ plaats. Bijna 200 zorgverleners, patiënten, zorginstellingen, ICT- leveranciers, beleidsadviseurs, certificerende instellingen, vertegenwoordigers van beroepsverenigingen en andere belanghebbenden discussieerden over wat nodig is om elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners mogelijk te maken. Sylvia Veereschild, de dagvoorzitter, nam het publiek mee in de complexiteit van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.