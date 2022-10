Erno Doorenspleet, KPN: ‘Ik kijk positief naar toekomst security in de zorg’

Security is niet alleen in de zorg een grote uitdaging. Overal brengen hoge werkdruk en gebrek aan personeel extra problemen met zich mee als het gaat om het beveiligen van netwerken, ICT-systemen en data. De gevolgen van dataverlies, malware- en andere aanvallen, kunnen in de zorgsector echter verregaande gevolgen hebben. De afdelingen Health en Security van KPN werken dan ook intensief samen en ontwikkelen zorgspecifieke oplossingen op het gebied van veiligheid. Los hiervan, stelt KPN Security-CTO Erno Doorenspleet, tillen samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorgaanbieders en met andere sectoren cybersecurity naar een hoger plan.