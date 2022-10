Helpt IZA uitwisseling van gegevens te versnellen?

Na maandenlange onderhandelingen is op vrijdag 16 september 2022 het integraal zorgakkoord (‘IZA’) ondertekend1. Onder meer de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en MIND hebben niet getekend (2). Veel aandacht is uitgegaan naar de vraag of alle partijen hun handtekening zouden zetten. Maar wat is de betekenis van dit akkoord en wat voor soort verplichtingen legt het op?