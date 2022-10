Hoe sociale innovatie bijdraagt aan arbeidsmarktvraagstukken Verpleeghuis van de toekomst: ‘Het is hier goud’

‘Waar loop jij in je werk dagelijks tegenaan?’, informeert Monique, manager van het verpleeghuis van de toekomst, als zij in gesprek is met zorgverbeteraars1. ‘Zoeken naar materialen zoals een oorthermometer of een tillift is doodzonde van mijn tijd’, reageert een zorgverbeteraar gefrustreerd. ‘Ik wil graag betekenis geven aan het dagelijks leven van bewoners door hen aandacht te geven. Het zoeken kost simpelweg tijd en het belemmert mij écht.’ Al snel bleek dit een praktische belemmering te zijn die door meerdere zorgverbeteraars wordt gevoeld. Tijd voor actie dus: er is vast een slimme technologische oplossing voor het vinden van materialen! Of is er meer voor nodig om slimme techniek goed te implementeren? Het klinkt zo eenvoudig: het stellen van de juiste vragen en het betrekken van zorgprofessionals! Dit is ook de kracht van het verpleeghuis van de toekomst. Wat is er dan nog meer voor nodig om dit concept tot een duurzaam succes te maken?