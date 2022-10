In de huid kruipen van een robot, kan dat?

Wat wordt er mogelijk als we robots, sensory reality en haptische feedback combineren voor een next level telepresence ervaring? Het team van i-BOTICS werkt hard aan de ontwikkeling van deze samenkomst van beloftevolle technologieën. Is dit weer een stap dichterbij de toekomst van digitale zorg? Emoties, gevoelens, herinneringen en connectie drijven en definiëren ons als mens.

Onze zintuigen laten ons de wereld ervaren in al haar facetten. Multi-zintuigelijke ‘digitalisering’ van ervaringen overbrugt het verschil tussen realiteit en simulatie. Sensory Reality zal daarom een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van Metaverse-toepassingen zoals avatar-systemen. Uiteindelijk zullen gecombineerde XR-technologietoepassingen een grote bijdrage gaan leveren in het oplossen van grote wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit van (werk)leven, mentale gezondheid, gelijk(waardig)heid en educatie. Dat stelt tenminste Sensiks, één van de i-BOTICS partners.