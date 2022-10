‘Inzicht uit data helpt om de zorg te verbeteren’

IQVIA (klemtoon op de q) is wereldwijd actief op de gebieden van zorgkennis, data, geavanceerde analyses, technologie-oplossingen en klinisch onderzoek. Ook in Nederland werkt IQVIA samen met en ondersteunt zorgpartijen zoals ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, zorgprofessionals, overheid en bedrijfsleven: bijvoorbeeld bij klinische studies of verbetering van zorgprocessen. Dit jaar heeft de organisatie in Nederland een aparte Healthcare-divisie ingericht om zijn expertisegebieden beter in te zetten voor zorgspecifieke toepassingen, vertellen Everdien Derksen, Director Healthcare en Martijn Nap, Algemeen Directeur.