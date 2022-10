‘Je kunt met een PGO je eigen zorgplan maken’

Zelf de regie nemen over je eigen gezondheid. Dat is waar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) bij kan helpen. In de Achterhoek proberen partijen in de zorg dit te realiseren door in de PGO te werken met het concept Positieve Gezondheid. Vanessa Schroer, wijkverpleegkundige bij zorginstelling Sensire (actief in de Achterhoek) en initiatiefnemer van een PGO-project in een wijk in Doetinchem, vertelt meer over het hoe en waarom.