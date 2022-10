Leren van andere landen is een continu proces

“Verstandige mensen zijn levenslang leerling”, twitterde kinderboekenschrijver Guus Kuijer onlangs. Die uitspraak is zeer goed van toepassing op het rapport ‘Leren van andere landen’ dat Nictiz vorig jaar publiceerde. Want de Nederlandse zorg blijft leren van andere landen, andere landen leren van ons en ook Europa als geheel leert daar weer van. We blijven kijken naar hoe we In Nederland uitdagingen het hoofd kunnen bieden die vergelijkbaar zijn met uitdagingen in andere landen.