‘Leveranciers moeten eigen belang opzijzetten voor dat van zorg’

De reis door het zorglandschap die de gemiddelde patiënt doormaakt, begint vaak bij de huisarts en loopt tot en met de genezing. De personeelstekorten in de zorg, aangevuld met de almaar stijgende zorgvraag, hebben de noodzaak voor een verdere optimalisatie van patiëntstromen alleen maar groter en urgenter gemaakt. Het reguleren van deze patiëntenstromen in een ziekenhuis gaat tegenwoordig een stuk verder dan het plaatsen van een aanmeldzuil of het uitrollen van een app. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft samen met leveranciers Logis.P en Funatic een unieke oplossing bedacht en uitgerold.