Maurice Fransen, ‘Trek de vastgelopen zorg-ICT-markt weer vlot’ 

Over de zorg-ICT-markt bestaan grote zorgen bij vragers, aanbieders en de overheid. Op een aantal vlakken is de markt vastgelopen en het is de kunst om die weer vlot te trekken. Deloitte draagt in het onlangs verschenen rapport ‘Marktwerking in de zorg-ICT-markt’ een aantal mogelijke oplossingen aan. Een essentiële voorwaarde om de markt weer goed te laten werken is volgens Maurice Fransen, partner bij Deloitte, het realiseren van open ICT-systemen. Verder geeft hij zijn visie op extramurale regionale dataopslag, pleit hij voor het oprichten van een data-autoriteit en doet hij een beroep op alle partijen om samen te zorgen voor een goed allocerende zorg-ICT-markt.