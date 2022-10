Recente ontwikkelingen binnen AI zijn fantastisch

Om even bij mijn statement in de kop te blijven: bijvoorbeeld AI die osteoporose ontdekt, mét hoge nauwkeurigheid… door het analyseren van routinematig gemaakte tandheelkundige röntgenfoto’s. Dit jaar publiceerden wetenschappers in Japan hieromtrent een artikel. Of het detecteren van Parkinson uit… ademhalingspatronen? In augustus beschreef een team van de MIT Jameel Clinic hoe zij een AI-model hebben ontwikkeld dat de ziekte van Parkinson kan opsporen door nachtelijke ademhalingspatronen te analyseren. Het AI-model kan ook de ernst van de ziekte bepalen en de progressie in de tijd volgen.