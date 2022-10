Steeds meer digitale uitwisseling medische data tussen EU-landen

Veilige, interoperabele, grensoverschrijdende uitwisseling van digitale gezondheidsgegevens in de Europese Unie, op basis van een Europees uitwisselmodel. Dat is het doel van het Europese samenwerkingsverband X-eHealth. Het bijbehorende model, het EEHRxF (zie kader rechts), moet ervoor zorgen dat EU-lidstaten veilig en praktisch informatie kunnen uitwisselen. In eerste instantie betreft het medische beelden, ziekenhuisontslagbrieven, laboratoriumaanvragen en -verslagen en patiëntsamenvattingen (uitgebreid met gegevens over zeldzame ziekten). Medicatievoorschriften en samenvattingen van patiëntendossiers kunnen al worden uitgewisseld binnen de EU.