Stichting Avicenna brengt jong talent in de zorg samen

Dat we in de zorgsector voor enorme uitdagingen staan, is breed bekend. Stichting Avicenna gelooft dat interdisciplinaire samenwerking essentieel is om deze uitdagingen aan te pakken. Middels het Avicenna Excellence Program brengt de stichting daarom jong talent vanuit alle hoeken van de zorg samen – van artsen in opleiding tot beleidsmakers en van techneuten tot onderzoekers. Het verbinden van deze jonge enthousiastelingen blijkt een uitstekend recept voor een inspirerend programma.