In een iconisch artikel uit 1974 introduceert Ivan Illich de term Medical Nemesis: “The so-called health-professions have an indirect sickening power – a structurally health-denying effect … which I designate as medical Nemesis.” De overmatige aandacht voor zorg frustreert volgens Illich een gezonde samenleving. Hieronder introduceer ik in dat kader graag The Digital Nemesis: de overmatige aandacht voor data frustreert een gezond kennis-ecosysteem.