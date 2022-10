Tijd voor grip op technologie die winst voor gezondheid oplevert!

‘Als ik dokter ben, dan kan ik het beste voor iemand zorgen en inzetten op verbetering van de zorg en gezondheid.’ Dat was jaren geleden als middelbare scholier mijn motivatie om dokter te worden. Ik maakte van dichtbij mee hoe een patiënt van haar dokter (die al jaren zorg voor haar droeg) plompverloren grote pillen voorgeschreven kreeg, terwijl zij al lang een duidelijk slikprobleem had. Ik vroeg me af hoe eenieder zo los van elkaar kon werken en of een farmaceut zich realiseerde dat deze medicijnen kort na het bezoek van de arts door de patiënt in kwestie door de wc gespoeld werden. Ik kon niet begrijpen hoe elke betrokkene in dit voorbeeld zo blind kon zijn voor de toegevoegde waarde die ieder vanuit zijn/haar perspectief zou kunnen bieden!