Het Hart van Effectieve Gezondheidszorg en Leefstijl Coaching

Patiënten hebben meelevende vertrouwde experts nodig om complexe informatie te begrijpen, in begrijpelijke termen uit te leggen en aanbevelingen op maat te maken die rekening houden met individuele behoeften en omstandigheden. Geneeskunde is in die zin zowel een kunst als een wetenschap.

Hoewel innovaties zoals AI en wearables inzichten aan het licht kunnen brengen, moeten zorgverleners deze inzichten in hun context interpreteren. Ze kunnen de verbanden leggen tussen levensstijl, genetica, omgeving en meer om een holistisch beeld van de gezondheid te schetsen. Dit maakt echt persoonlijke begeleiding mogelijk op het gebied van voeding, beweging, slaap en stressmanagement. Er is zoveel indirecte informatie dat het voor een mens onmogelijk is om al die informatie tot zich te nemen. Ook is die informatie regelmatig erg gekleurd of gewoon fout. Hoe kan een individu zijn weg vinden binnen die informatie, ze interpreteren en vervolgens een persoonlijk gezondheidsplan opstellen?

Niet één wondermiddel

Elke situatie is anders en kan niet worden aangepakt met één wondermiddel. Soms is het advies om voor elke maaltijd een groene salade met optioneel een beetje appelazijn te eten (De Glucose Revolutie, Jessie Inchauspé), soms om Snickers, M&M’s en Winegums te eten en frisdrank met veel suiker te drinken (Karel Sabbe, Ultrarunner). Soms heeft de patiënt een allergie of een ziekte of DNA-mutatie, een stressvol beroep, of is deze gevoelig voor een bepaald voedingsmiddel of … u begrijpt het wel.

Een diagnose is één ding, een behandelplan een tweede, maar dan komt het échte werk: de aanpassingen aan je leefstijl. Het is al moeilijk om levenslange gewoonten te veranderen, laat staan dat je dat in je eentje moet doen. Patiënten hebben een vertrouwde adviseur nodig met wie ze kunnen werken aan haalbare doelen, die hen aanmoedigt om stapsgewijs vooruitgang te boeken en hen steunt bij onvermijdelijke tegenslagen. De zorgverlener als coach helpt om nieuwe gewoontes te implementeren en moedigt aan de discipline te vinden om een gezondheidsplan te volgen. De menselijke band maakt écht het verschil en is een onmisbare schakel.

Technologie moet gericht zijn op het vergroten, niet het vervangen van het onvervangbare menselijke contact in de gezondheidszorg. De meest geavanceerde AI kan het menselijk oordeel, de creativiteit en het inlevingsvermogen niet vervangen. Artsen, die door de technologische vooruitgang bevrijd zijn van administratieve taken, zullen meer tijd hebben om te luisteren, vertrouwen op te bouwen en genuanceerde coaching aan te bieden om elke patiënt te helpen zichzelf zo gezond mogelijk te maken.

Dit is een partnerschap tussen menselijk talent en technologische mogelijkheden, waarbij het beste van beiden wordt gecombineerd om de gezondheid van een ganse populatie te verhogen. Met de mens als middelpunt heeft innovatie in de gezondheidszorg een grenzeloos potentieel om te genezen, of beter: om gezond te houden.

Zijn er recente startups die in dit proces ondersteunend kunnen werken? Ja zeker!

Smartwonde

De Swift Ray 1 is een uniek apparaat dat helpt bij het controleren van wonden. Het wordt omschreven als ’s werelds eerste hyperspectrale gadget. Het doel is om te zien of de wond goed geneest of dat er een infectie is. Soms is het voor artsen moeilijk om dit met het blote oog te zien, omdat het afhangt van hoeveel bloed er naar de wond stroomt. Dit apparaat lost dit probleem op door een wondinfectie te bepalen middels warmtesignalen en licht van bacteriën. Het kan aan een smartphone worden bevestigd als een soort lens. Het toestel helpt artsen om inzicht te krijgen of de wond gewoon ontstoken is of dat er een ernstigere infectie is.

Zonder strips

Ben je bezig met het ketogeen dieet? Er is goed nieuws, want het is niet meer nodig om je ketonengehalte te meten door in een bakje te plassen en een strip te gebruiken. KetoMetrics biedt een nauwkeurige meting van het ketongehalte met slechts één ademstoot, in een handig en efficiënt proces.

AIssistente

Synthpop heeft AI-assistenten ontwikkeld die bestaande medische gegevens gebruiken om een reeks taken te vergemakkelijken: het invoeren van gegevens in complexe EPD-schema’s, het real-time koppelen van patiëntendossiers aan klinische richtlijnen en betalingsbeleid, en het bieden van onmiddellijke feedback tijdens patiëntbezoeken. Synthpop verbetert patiëntgerichte zorg middels geavanceerde GPT-taalmodellen. Deze modellen stroomlijnen en verbeteren klinische workflows, benutten de kracht van AI om de snelheid en nauwkeurigheid te verhogen, zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Een voorbeeld is de verwerking van patiëntverwijzingen. Met hun AI-toepassing kan Synthpop de gegevensinvoer voor nieuwe patiëntverwijzingen automatiseren. Een taak die normaal gesproken 15-30 minuten duurt, wordt teruggebracht tot 2 minuten. Een ander voorbeeld is AI-ondersteunde dossiervorming, waarbij SOAP-notities en samenvattingen na bezoeken automatisch worden getranscribeerd, geanalyseerd en gegenereerd. Dit bespaart uren aan documentatie en voorkomt dat clinici overwerkt raken.

Van eigen generatie

Ik heb al aangegeven dat het heel groot zal worden: technieken voor het trainen en inzetten van generatieve AI-modellen voor een individueel bedrijf. Dit gaat over methodes om generatieve AI-modellen te ontwikkelen en te gebruiken, samen met een speciaal trainings- en evaluatiepakket dat privacy respecteert. Het maakt gebruik van concepten zoals Federated Learning en Differential Privacy. Het uiteindelijke doel is een krachtige generatieve AI die gemakkelijk te gebruiken is. Kijk bijvoorbeeld even naar het bedrijf DynamoFL.

Groentification

In Japan is warenhuisketen 7-Eleven aan het experimenteren met een handpalmscanner genaamd Vege-Check. Deze scanner gebruikt de techniek reflectiespectroscopie om te kijken hoeveel carotenoïden er in iemands huid zitten. Carotenoïden zijn stoffen die we binnenkrijgen door het eten van fruit en groenten, dus deze scanner kan een idee geven van hoeveel groenten en fruit iemand consumeert.

In slechts 30 seconden scant de Vege-Check de handpalm van een klant en geeft het een score tussen 1 en 12, die aangeeft hoeveel groenten en fruit ze hebben gegeten. Persoonlijk lijkt me dat een goed systeem voor de gamification van gezond eten bij kinderen, waarbij het geïncorporeerd wordt in een spel of beloningssysteem.

Tinder voor exoskeletten

Een exoskelet is een extern skelet dat aan de buitenkant van het lichaam wordt gedragen. Het kan op verschillende manieren worden gebruikt, zoals het verbeteren van fysieke prestaties, het helpen van mensen met mobiliteitsproblemen, of het bieden van extra bescherming in gevaarlijke omgevingen. Het kan worden aangedreven door allerlei energiebronnen, zoals elektriciteit en hydrauliek. Blader eens door het aanbod van exoskeletten op Orthexo en vergelijk de modellen.

Volume verlagen

FitMe Labs biedt een apparaat aan om je vooruitgang naar een fitter lichaam te meten via een scanner en een AI-trainer. Het is een pakket dat bestaat uit een 3D-lichaamsscanner, één jaar toegang tot het FitMe-apparaat, een mobiele app en een AI-trainer. Dit alles is beschikbaar voor minder dan 1 dollar per dag: een kosteneffectieve manier om je fitheidsdoelen bij te houden en te bereiken. De geavanceerde beeldsensoren met hoge resolutie van FitMe maken 3D-scans met hoge dichtheid met 900.000+ dieptepunten die 98 procent nauwkeurig zijn. FitMe is ongeveer 20 cm hoog, draagbaar en past overal in huis.

Koelkastrecept

Technologiebedrijf Samsung heeft Food gelanceerd, een app die voedsel en recepten personaliseert in acht talen door middel van AI. Gezien de grote aanwezigheid van Samsung in keukens met zijn slimme koelkasten en andere apparaten, lijkt de lancering van een voedsel- en recepten-app een logische stap voor het bedrijf. De app stelt gebruikers in staat om recepten van over de hele wereld te zoeken, op te slaan en wekelijkse eetplannen te maken. Het bedrijf heeft meer dan 160.000 recepten voorbereid voor de lancering, een aantal dat in de toekomst zal toenemen. Samsung Food kan ook worden uitgevoerd op mobiele telefoons en Samsung Family Hub slimme apparaten zoals koelkasten, terwijl het gebruikers in staat stelt om ingrediënten, boodschappen, etc. te beheren.

Bij afwezigheid

Als er dan toch fysiek geen warm lichaam aanwezig kan zijn of via beeldbellen, dan is het mogelijk om een digitale persona van jezelf te maken. Het bedrijf Prins AI is bijvoorbeeld één van de vele bedrijven die zich hierin specialiseert. AI-gebaseerde digitale personen worden gegenereerd vanuit afbeeldingen. Virtuele digitale persoonsvideo’s worden gecreëerd vanuit tekst. Aangepaste AI digitale persoonsvideo’s met presentatoren worden in slechts enkele minuten gemaakt, zonder het gebruik van camera’s, studio’s en groene schermen. Je digitale persona of avatar kan dan je patiënten te woord staan wanneer je afwezig bent, in meerdere talen (bij Prins is dit in +60 talen).