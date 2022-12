AI-gedreven radiologie-innovaties van Philips Health

Eind november werd in Chicago de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA) gehouden. Philips Health toonde daar zijn nieuwste ontwikkelingen en producten op het gebied van echografie en radiologie. Daarbij speelt kunstmatige intelligentie (AI) een steeds belangrijkere rol – en niet alleen voor kwalitatief nog betere medische beeldvorming en een snellere diagnostiek. De nieuwe op AI gebaseerde diagnostische systemen en informatica oplossingen van Philips Health ondersteunen ziekenhuizen en radiologie-afdelingen bij het aanpakken van enkele van de grootste uitdagingen. Denk daarbij aan de voortdurend groeiende zorgvraag, en daarmee dus ook de vraag naar radiologische beeldvorming en -diagnostiek. Dat is op zich al een stevige uitdaging, maar al helemaal in het licht van de steeds groter wordende personeelstekorten en krimpende budgetten.