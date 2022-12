De Chief Nursing Information Officer is onmisbaar in zorgorganisaties

In Nederland werken ruim 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden. Zij zijn de grootste gebruikersgroep van ICT in de zorg. Het is dan ook mooi dat in steeds meer zorgorganisaties de functie van Chief Nursing Information Officer (CNIO) bestaat. De functie van CNIO is sinds 2017 in opmars. Zij zijn een belangrijke schakel tussen de grote beroepsgroep van verpleegkundigen, de patiënten, het bestuur en de ICT-afdelingen binnen de zorginstellingen. De CNIO is de brug tussen de verpleegkundige praktijk en de ICT op operationeel, tactisch én strategisch niveau. Ybranda Koster (InHolland) sprak met Leanne Sieling, verpleegkundige op de longafdeling én CNIO van Gelre ziekenhuizen: over hoe zij in deze functie is terecht gekomen, wat haar daarbij heeft geholpen en welke ambitie zij in de toekomst heeft.