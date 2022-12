Digitale strategie gaat niet over ICT

Met bijna een half miljoen gebruikers is BeterDichtbij een snelgroeiende digitale dienst in de Nederlandse zorg. Deze grote aantallen zijn mooi, maar uiteindelijk gaat het om de impact die je maakt, meent de organisatie: samen met de zorgorganisaties die de digitale dienst dagelijks inzetten. Sander Bijl, operationeel directeur van BeterDichtbij: “De tijd van tekenen is voorbij. We kunnen nu echt verder bouwen naar digitale zorg op grote schaal.”