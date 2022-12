GZ-Plein daagt sociaal werkers uit om in beweging te komen

In de zorg gaat het vaak over samenwerken en technologische toepassingen in de zorg, stelt Arie de Vries, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentl, een organisatie die andere spelers in het sociale domein faciliteert met onder meer strategievorming, marktontwikkeling, innovatie, bedrijfsvoering en bestuur. “Maar het is goed om samenwerken en technologie in de stap voorafgaand aan de zorg meer te belichten: hoe zetten we deze zaken in de sociale basis in?”