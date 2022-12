Haagse aanpak zorginnovatie: van proeftuin naar concrete resultaten

Den Haag groeit en vergrijst en staat voor grote sociale en economische uitdagingen. Om de zorg toekomstbestendig te houden, versnelt de gemeente de ontwikkeling en uitvoering van zorginnovaties. Technologie kan een oplossing zijn voor meer zelfredzaamheid in een door personeelskrapte gepijnigde sector. Tegelijk biedt de zorgsector kansen om de lokale economie te verbreden en veerkrachtiger te maken. In een tweegesprek voor ICT&health gaan de Haagse wethouders Kavita Parbhudayal (onder meer Wmo en informele zorg) en Saskia Bruines (onder meer economie) dieper in op de vraag wie al die technologische innovaties moet financieren en hoe ondernemers actief bij de ontwikkeling van innovaties worden betrokken om vraag en aanbod beter te matchen.