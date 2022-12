‘Leefstijl moet integraal onderdeel van blended ggz-behandeling worden’

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is bijna een cliché, maar daarom niet minder waar. In de ggz is die aandacht voor een gezond lichaam vaak echter nog onderbelicht versus het gezond(er) maken van de geest. Een gemiste kans, vindt vitaliteitsambassadeur Sonja van Hamersveld. Reden voor het ontwikkelen van e-health module GILL die er – gekoppeld aan het Minddistrict-platform – voor moet zorgen dat de (weer) gezonde geest kan gedijen in een blijvend gezonder lichaam. “Bovendien krijgt de cliënt met een integrale aanpak van fysiek en e-health een veel grotere stem in de behandeling. Belangrijk, want uiteindelijk gaat het om wat de client wil en nodig heeft.”