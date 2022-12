Nictiz verfijnt zes standaarden voor gegevensuitwisseling met patiënten

‘Inwoners van Nederland moeten in 2025 digitaal toegang hebben tot hun eigen zorggegevens. Mensen moeten de mogelijkheid krijgen meer regie te nemen over hun gezondheid, indien zij dit willen.’ Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg, draagt bij aan bovenstaande ambitie van het ministerie van VWS. Onder andere door het organiseren en uitvoeren van (veld)verkenningen om de functionele informatiebehoeften in kaart te brengen. Het uiteindelijke doel: het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten, door informatiestandaarden optimaal aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van patiënten en zorgverleners.