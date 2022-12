‘We moeten realistisch blijven, het gaat stapje voor stapje!’

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de BgZ. Deze Basisgegevensset Zorg beschrijft gegevens die een zorgprofessional (bijna) altijd gebruikt bij de behandeling van zijn patiënt. In de BgZ staan zaken zoals NAW-gegevens, geboortedatum en de laatst bekende bloeddruk. Elektronisch uitwisselen van de BgZ zorgt dat zorgverleners bijvoorbeeld bij de overdracht van een patiënt die gegevens niet opnieuw hoeven te registreren in hun systeem. Dit betekent tijdwinst, minder fouten en meer werkgemak. Daarom is de BgZ één van de eerste gegevensuitwisselingen die naar verwachting verplicht elektronisch gaat worden als de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ingaat.